【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 3D 口罩 成人/中童/小童開售

網店 Creatived Products Shop 表示，正發售台灣製造藍鷹牌 N95 口罩。



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雖然藍鷹牌口罩在港的供應愈來愈多，但不少人還是愛用 4 層的 N95 3D 款式。今次店方發售的為 N95 3D 口罩，提供成人/中童/小童尺寸，而且每款亦有不同顏色選擇。一盒 50 個的口罩，各尺寸皆售 $180 盒。

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預計2020年12月8日寄出

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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