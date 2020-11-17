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【香港失業率】運輸業失業率6.2%！司機工會：未通關保就業一完就完

業界頭條 20:01 2020/11/17

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政府今日（11 月 17 日）公布最新失業率數字 6.4%（8月至10月），按行業分類運輸業的失業率急升 0.6% 至 6.2%，雖跟 6.4% 的全港平均數相差不遠，但已是該行 17 年來的高位。海港運輸業總工會主席蘇栢燦表示，「保就業計劃」將於今個月完結，預計 12 月運輸業失業率會遳一步上，更直指：「保就業一完就完。」

蘇栢燦又指，跨境旅遊巴與港澳航班因新冠肺炎疫情暫停，內地未恢復通關，客運基本全停，運輸業員工放無薪假或停薪留職，靠過去數月「保就業」計劃留住員工。他相信，保就業計劃結束後出現他們要「自然流失」，甚至要直接裁減。

【抗疫基金】保就業計劃月底完結 餐廳東主：無工資補貼垂死掙扎等關閉​​​​​​【見下頁】​

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

貨運方面比客運稍好，但貨運量減少亦影響員工收入。蘇栢燦表示：「運輸行業員工收入是按件或『轉』計算，運輸員工可走 1 至 2 轉，現時兩至 3 日運輸員工才走一轉。」

蘇栢燦期望政府能下定決心對抗新冠肺炎疫情，又希望健康碼可盡快推出，恢復跨境。

【航空業寒冬】飛機停沙漠「飛機墳場」生意做唔切「飛機場」瀕破產邊緣【見下頁】 

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撰文 : 鍾采餘

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