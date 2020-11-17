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香港口罩廠面臨大危機! 獨一無二自訂圖案口罩望突圍而出

商管策略 18:38 2020/11/17

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近日不斷有消息指，香港口罩推應過量，不少口罩廠經營困難。不過香港人靈活變通，總會有轉機。例如香港口罩廠 Ls Surgical Mask 就推出個人化圖案口罩。
                       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Ls Surgical Mask 提供的個人化圖案口罩服務，買家只需要提供文字或公仔圖案，即可以印在白色口罩的指定位置上，發揮無限創意。而且現在廠方更接受低至一盒的訂單，售價由 $120盒/30 個起，購買量愈多愈平。廠方提供單色或全彩圖案選擇，口罩也有 Level 2 或 Level 3 選擇。

但注意圖片需經由廠方審核，敏感字眼及非版權擁有者等等不能打印。

【其他內容】  【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

口罩購買連結<<<  (PM 廠方查詢)

其他內容】  【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

Ls Surgical Mask 個人化圖案口罩

Ls Surgical Mask 個人化圖案口罩

Ls Surgical Mask 個人化圖案口罩

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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