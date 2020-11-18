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【疫市營商】直播帶貨經營新趨勢  80後網紅辦培訓中心教竅門

商管策略 17:03 2020/11/18

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新冠肺炎重創香港市道並改變營商生態，網購興起更令網紅甚至 KOL（意見領袖）儼然朝陽行業，發展蓬勃。有 80 後網紅在疫情裏生意大增，決定開辦培訓中心進一步開拓業務。

八十後「網紅」Gingko 擁 15 年網絡營銷經驗，追隨者達 3 萬人，疫情期間她看準了市民居家避疫缺少運動，全力銷售減肥產品，單憑一部手機便在 3 月至  6 月錄得 90 多萬港元營業額。

Gingko 說：「有不少人都以為只有俊男美女才能成為網紅甚至 KOL，絕對錯。觀眾喜歡看的是有個性、有內容的 KOL。做得好人物設定，只出聲甚至索性用公仔代言也可以，例如教手工製作的便只用聲音講解，製作過程拍攝認真便可以。」

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Gingko 指出做網紅最忌 hard sell。

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擅長網絡營銷的 Gingko，過往開辦的化粧學校在高峰時生意額達 6 位數，但她坦言，經營困難的企業或上班族亦可透過建立個人 IP (個人品牌) 做好網絡營銷，捕捉日漸龐大的商機，如果吸引到一定數量的忠實「鐵粉」，生意自然滾滾而來，打工仔不想壓力太大，大可兼職營運 IP，只當開拓新收入來源即可。

Gingko 分享做 KOL 的心得：「『個人』遠比『公司品牌』重要，進行銷售時網民會傾向信任前者，這亦是 KOL 最大價值。不斷提及公司名效果反而差。內容營銷方面，不斷吹噓個人或產品會令人反感，與其說一堆產品功用如何超卓好用，倒不如以用家角度分享心得，站在消費者的角度；又或者分享專家意見，如減肥產品就引述中醫師說話，講講四季湯水、按摩穴位等等，建立專家形象增加說服力。」

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Gingko 指出市道變化大，無論個人抑或公司都應認真考慮網絡營銷。

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Gingko 創辦的「香港網紅培訓中心」將在 12 月舉辦免費網絡營銷課程，向中小企及白領親身講解心得。她直言，新冠肺炎疫情下有危有機，最重要是因時制宜，有準備的人便能捉緊機會。

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撰文 : 陳文政

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