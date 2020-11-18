【疫市營商】香港口罩廠要生存須懂包裝 行家異口同聲：有特色先出到貨

▲ 「口罩工廠」的尖沙咀實體店有口罩無塵間，吸引了不少市民打咭。

新冠肺炎疫情反覆，口罩看似大有市場，但香港口罩廠超過 200 間，要在劇烈競爭下生存殊不容易，非有特色才可殺出重圍。SME.hket 記者訪問了兩間在疫情裏仍然營運得有聲有色的口罩廠分享營運心得。

「口罩工廠」近日於尖沙咀開設實體店，吸引了大量市民「朝聖」。董事長楊正賢坦言公司經營暢順：「香港口罩廠多，產品會被直接比較，一齊做藍色普通口罩的話完全無得做，市面上有極多內地製口罩，最便宜可以去到 3、4 毫 1 個，這種價錢，品質令人存疑，可是一般消費者價錢先導，不論亦不懂質素，鬥平是沒法生存的。」

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▲ LifeCare Surgical Mask 推出六款特色口罩。

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楊正賢直言中國是全球排名前列的工業強國，香港無可能跟國產貨品鬥價，故必須運用港人優勢：做好品牌包裝，如口罩工廠不但設有實體店，更將無塵間結合門市，口罩款式多達 240 款並讓顧客自由選擇，方便客人搭配衣服，結合口罩與時尚。

LifeCare Surgical Mask（LCM）總監朱世忠亦指出香港的口罩供貨量完全飽和，幸而 LCM 擁有穩定的醫院、學校、物業管理公司客戶，出貨渠道穩定，公司也及時轉型，說：「4 月時我們 100% 做成人口罩，6 月份開始加入中童、幼童口罩生產線，7 成成人 3 成兒童， 8 月後開始集中做兒童口罩， 7 成兒童，3 成成人。兒童口罩的市場其實非常大。」

▲ 特色兒童口罩。

為了進一步打開市場，LCM 推出了 6 款特色兒童口罩，全都有 ASTM Level 2認證，極受歡迎。朱世忠指出，香港營商環境不時變化，要常常探索市場需求，公司若能在差異化市場做到自家品牌特色，激烈競爭下依然會有發展空間。

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