【競爭力排名】瑞士IMD管理學院世界人才榜公布　香港亞洲區排名被新加坡反超屈居次席

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）近日發布最新《2020年IMD世界人才競爭力報告》（World Talent Ranking 2020），香港在 63 個國家中排名第 14 位，較去年上升 1 位；而香港在亞洲區的排名則超越台灣、日本及中國，位列第 2 位，僅次於新加坡。

人才學術水平提升 惟生活費用依然高企

IMD 將人才報告指標分為「投資與發展人才（Investment & Development）」、「吸引與留住人才（Appeal）」及「人才準備度（Readiness）」三部分。在「投資與發展人才」的排名上，香港由去年的第 20 位下跌至第 23 位。

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▲ 香港在63個國家中排名第14位，較去年上升1位

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至於在「吸引與留住人才」，香港排名跟去年相同，排名第 18 位。此部分共分為 11 個細項指標，其中「生活費用指數」下跌至 60 位，反映香港生活費用持續上升。最後在「人才準備度」方面，香港由去年的第 4 位上升至第 2 位。當中在 12 個細項指標中，「財務技巧」、「資深主管人才」和「國際經驗」等 3 項，分別排名第 1、3 及 4 名。

瑞士人才競爭力全球第1 完善教育體系、高薪成關鍵

至於在今年世界人才競爭力報告位列頭 3 位的國家分別為瑞士、丹麥及盧森堡。報告指出，瑞士擁有高質素的教育體系，而完善的教育制度為不少希望進入大學和準備投身社會的人提供不少機會。此外，瑞士的生活質素（排名第3）和高薪金（排名第1），對外來勞工也有吸引力。

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Photo：IMD、pexels