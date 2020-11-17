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【記者直擊】驚安の殿堂 Donki 又開新店 山頂店 12 月開張 勢帶旺山頂商場!

業界頭條 14:59 2020/11/17

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驚安の殿堂(激安之殿堂) Donki 果然每月開一新分店，繼將軍澳店後，12 月又開新店。
                       
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今次的新店，是位於山頂廣場的情熱笑店，早前本網亦曾報道此店情況(按此瀏覽)。情熱笑店將於 12 月 18 日早上 10 點隆重開幕，新店以日本屋台文化為主題，試盡 DONKI 各種人氣招牌美食，感受活力十足嘅日本祭典氣氛。

就記者現場觀察，新店仍在裝修中，而且面積不大，只有 2 至 3 個山頂廣場的舖位，如果人多的話店內會十分迫。雖然此店不是 24 小時營業，但以山頂廣場一般零售店收晚上 8 時而言，DONKI 情熱笑店在晚上 10 時才關店已叫遲。

Donki 情熱笑店仍在裝修中

店舖地址 : 山頂廣場1樓112-113號舖
開幕日期 : 2020 年 12 月 18 日上午10 時
營業時間 : 上午10時至晚上10時

Donki 情熱笑店 山頂廣場

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Donki 情熱笑店正在裝修中，門外貼出申請酒牌通知

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Donki 情熱笑店裝修通知，可12 月 15 日為完工限期。

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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