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【口罩泡沬？】本地產口罩積壓中型廠瀕倒閉　業界籲政府優先用港貨及支援拓海外市場

業界頭條 18:13 2020/11/17

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新冠肺炎疫情反覆和，口罩需求一直有，惟香港口罩廠超過 200 間競爭激烈，港產口罩如今積壓近 7,000 萬個存貨，有傳 1/3 本地口罩廠需停產，故業界盼政府能提供適當援助支持，如帶頭優先採用港產口罩。

香港口罩及防疫設備協會主席 Simon Chan 坦言，香港口罩製造業已陷入困局，港產口罩至今滯銷最少 7,000 萬锢：「香港有最少 200 間口罩廠，各平均 2 條日產 4 萬隻口罩的生產線，全港生產力達日產 1,600 萬個左右。部分會員向我們透露，公司倉存非常不樂觀，全港差不多有 7,000 萬隻口罩積壓，近期開始有廠陸續頂不下去。」

港產口罩末路只有外銷？7000萬本地口罩滯銷 3分1口罩廠停產【見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

銷情不理想加上香港人工、租金昂貴， Simon 透露有好幾間中型廠正考慮止蝕離場，問及希望政府如何幫助業界，他說：「政府的政策如今亦沒有改變，便是繼續資助那 20 條生產線，然後額外買口罩的話便是透過政府物流署投標。現在政府仍是用很多內地口罩的，畢竟價錢低，或者政府能考慮優先採用港產口罩。」

他續稱：「我們的內銷市場其實一直被入口口罩衝擊，市場上充斥著大量質素存疑的低價內地口罩，生意難做。政府若能主動監檢入口口罩的質量，我們便能在更公平的環境下競爭。港產口罩確是是質量不差，但是在外國上，我們的知名度仍然不足，若果政府能在宣傳上作出適切援助，我們會更易打開外銷市場。」

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撰文 : 陳文政

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