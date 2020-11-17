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【疫市營商】要靠外銷加推圖案款救市？7000萬本地口罩滯銷 3分1口罩廠停產

業界頭條 12:44 2020/11/17

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香港在疫情初期曾出現「口罩荒」，隨著不少港產口罩廠出現，加上外地口罩供應回穩，令香港口罩供應漸漸回復正常。有業界人士指，隨著口罩供應穩定，本地生產的口罩開始滯銷，估計全港至少有 7,000 萬口罩存貨，有 1/3 口罩廠要停產或易手。

香港口罩及防疫設備協會會長陳國曦日前接受《商業電台》訪問時指，全港現時約有 200 間口罩廠，每日口罩產量達到 1,500 萬個。但現時不少市民已有足夠口罩，加上大量口罩由由外地入口，導致本地生產口罩在 7 月起出現滯銷。他估計，全港至少有 7,000 萬個口罩存貨，有 1/3 口罩廠要停產，甚至要轉手。

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不少本地口罩廠改變營銷策略，如推出不同款式的卡通及圖案口罩

本港口罩供應穩定，不少本地口罩廠改變營銷策略，如推出不同款式的卡通及圖案口罩。業界認為，香港市場太小，索性為產品申請更多認證，將口罩出口到歐美等地，開拓其他市場。

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撰文 : 廖淑瑩

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