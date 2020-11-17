【SME學堂】收入大跌5成點算？藏壽司4招疫市生意反彈8成

日本 3 大迴轉壽司之一的「くら寿司」（藏壽司）雖然在新冠肺炎疫情最嚴重期間的收入一度大跌近 5 成，但其後反彈 8 成。藏壽司之所以能夠在疫情下「翻身」，原來與公司在 2019 年開發的 app（流動應用程式）有莫大關係。

（1）App點餐有助個人化行銷

雖然藏壽司店內設有點餐用的平板電腦，但疫情期間顧客不想觸碰平板，令自己手機點餐成為一大優勢。目前藏壽司有 250 間分店提供手機點餐服務，預計 5 年內全部分店可以使用。

顧客使用手機點餐前，須先註冊成為會員，而藏壽司可以透過這些會員，進行個人化行銷，如依照顧食客的點餐偏好推薦特定商品，或者依照他們來店的頻率作行銷，增加他們光顧次數。

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▲ 公司推出的「家中壽司店」套餐，把壽司材料和成型壽司飯分開擺放，套餐還附上壽司師傅的帽子，讓小孩可以在家中體驗製作壽司的樂趣

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（2）App訂位避免群眾聚集

藏壽司的 app 除了提供點餐服務，還可以訂位。預約完成後，App 會提醒顧客何時到店，避免顧客在店外聚集。這個做法需要考慮的地方在於，店舖如何拿捏預約客人和現場客人的比例。公司指，同業大約會開放 4 成座位給預約客，但是他們的預約客的比例高達 9 成，讓店員可以不用招呼未有預約的客人，而客人也不需要在門口等待入座。

（3） 推外賣限定套餐增加營業額

藏壽司 4 月的外賣營業額比去年同期增加 1 倍，在黃金周期間甚至是同期的 3 倍，創下單日最高的外賣紀錄。公司設計多款外賣限定套餐，其中最受歡迎的是「家中壽司店」套餐，把壽司材料和成型壽司飯分開擺放，套餐還附上壽司師傅的帽子，讓小孩可以在家中體驗製作壽司的樂趣。顧客還可用 app 購買外賣，符合新世代消費者不想打電話的習慣。點餐後，只要顧客到達店外按下 app 的「到店」按鈕，店員就會送上餐點，顧客毋須入店。

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▲ 公司早前運用自己開發的「鮮度君」系統，自動點算顧客的壽司碟數

（4）研發AI辨識結帳

藏壽司預計明年底顧客可以由訂位、點餐、結帳，都不需要接觸店員。公司早前運用自己開發的「鮮度君」系統，自動點算顧客的壽司碟數。店員會在每個迴轉壽司碟上放上「鮮度君」，當「鮮度君」經過顧客面前時打開，就會知道顧客取了餐，利用自動辨識技術來計算碟子數量，目前幾乎可達到 100% 的辨識率。

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Photo：無添くら寿司、SnappyGoat、Tamaki Sono