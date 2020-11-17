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【WFH都要收稅？】德銀倡在家工作者需額外交5%稅　補償必須上班的低收入人士

業界頭條 11:25 2020/11/17

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新冠肺炎疫情期間，在家工作（WFH）成為新的工作模式，相信在疫情結束後在家工作也會被不少企業採用。德意志銀行最近提倡向在家工作人士徵收 5% 的額外稅率，來補償無法在家工作的低收入人士。

德意志銀行（Deutsche Bank）最近發表的報告指出，在家工作的人其實是「特權階級」，通常都有高收入，而他們在交通、飲食、服裝和社交等方面的開支因實施在家工作而減少，因此他們對整體經濟結構帶來的益處減少。報告建議應向他們徵收額外稅款，來協助那些無法在家工作甚至失去工作的人轉型。

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報告計算如果各國向在家工作人士額外徵稅，他們實際上要繳交的稅款不算多，大概等於他們日常交通或吃午餐的消費金額

「在家工作」稅可增加各國收入

報告計算，如果各國向在家工作人士額外徵稅，他們實際上要繳交的稅款不算多，大概只是等於他們日常交通或吃午餐的消費金額，但這可以為國家帶來可觀的稅收，例如美國預計可以得到 480 億美元稅收、英國可獲得 69 億英鎊、德國則可獲得 159 億歐元。

不過德意志銀行預計，政府如果推行「在家工作」稅將遇到很大的反對聲音，但報告仍然認為這是對社會環境有利的舉措，協助未能快速轉型的企業和勞動力應對這個新時代。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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