  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】改Logo一定好？Google新圖示用戶員工齊「負評」 原因：辨識度太低

商管策略 19:23 2020/11/17

分享：

對企業來說，商標和 logo 能夠增加品牌辨識度，亦有企業更大膽更改沿用多年的商標，為顧客帶來新鮮感。Google 早前為旗下產品標誌圖示推出新設計，但新圖示一出，大量用戶和員工批評新圖示辨識度太低，令用戶體驗更差。

Google 過去曾因關閉 Inbox 等受喜愛的產品而遭用戶抨擊，但今次更新圖示的「負評」是前所未有激烈。大量用戶在社交平台表示不滿，包括新圖示辨識度太低，在瀏覽器開啟多分頁時，要花更多時間才能找到正確的分頁。

池底撈・渠底撈・下海底撈？海底撈1日申請177商標防山寨版品牌見下頁

上排是舊圖示，下排是新圖示

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

專門統計 Google「殺死」自家產品的名網站 Killedbygoogle.com，也在官方 Twitter 帳戶表示，大家實際看到的圖示１ Google 以為大家看到的可能不太一樣。網站解釋，Google 以為自己把品牌四色套到圖示上，但其實用戶看到的是一堆顏色相同、樣式相近和難以分辨的圖案。

有網民問，當你要快速找到一封信件，下面兩個設計哪個更好？他慮為這套新圖示讓用戶體驗很差

Google 今年 7 月宣布將全面升級雲端工作方案，並將「G Suite」改為「Google Workspace」，並針對這項辦公室作業工具進行大規模的品牌重塑與重新設計。Google Workspace 仿保留信息、視像會議、文件與工作管理等多項核心功能。當中 Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet，以及其他協作工具會換上全新 4 色品牌圖示。

提高品牌形象兼倡議環保 Lacoste 換 Logo 收入大增276％！見下頁

Killedbygoogle.com指出Google以為自己把品牌四色套到圖示上，但其實用戶看到的是一堆顏色相同、樣式相近和難以分辨的圖案

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Google Cloud、tomaspueyo@twitter、killedbygoogle@twitter

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
2020/11/11
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【SME學堂】唔止靠網銷盈利疫市升 10%！解構麥當勞賺錢的秘密武器
2020/11/12
【SME學堂】唔止靠網銷盈利疫市升 10%！解構麥當勞賺錢的秘密武器
商業營銷 雲端 社交平台 Gmail Google 設計

下一篇文章

香港口罩廠面臨大危機! 獨一無二自訂圖案口罩望突圍而出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣