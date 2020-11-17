對企業來說，商標和 logo 能夠增加品牌辨識度，亦有企業更大膽更改沿用多年的商標，為顧客帶來新鮮感。Google 早前為旗下產品標誌圖示推出新設計，但新圖示一出，大量用戶和員工批評新圖示辨識度太低，令用戶體驗更差。

Google 過去曾因關閉 Inbox 等受喜愛的產品而遭用戶抨擊，但今次更新圖示的「負評」是前所未有激烈。大量用戶在社交平台表示不滿，包括新圖示辨識度太低，在瀏覽器開啟多分頁時，要花更多時間才能找到正確的分頁。

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▲ 上排是舊圖示，下排是新圖示

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專門統計 Google「殺死」自家產品的名網站 Killedbygoogle.com，也在官方 Twitter 帳戶表示，大家實際看到的圖示１ Google 以為大家看到的可能不太一樣。網站解釋，Google 以為自己把品牌四色套到圖示上，但其實用戶看到的是一堆顏色相同、樣式相近和難以分辨的圖案。

▲ 有網民問，當你要快速找到一封信件，下面兩個設計哪個更好？他慮為這套新圖示讓用戶體驗很差

Google 今年 7 月宣布將全面升級雲端工作方案，並將「G Suite」改為「Google Workspace」，並針對這項辦公室作業工具進行大規模的品牌重塑與重新設計。Google Workspace 仿保留信息、視像會議、文件與工作管理等多項核心功能。當中 Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet，以及其他協作工具會換上全新 4 色品牌圖示。

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▲ Killedbygoogle.com指出Google以為自己把品牌四色套到圖示上，但其實用戶看到的是一堆顏色相同、樣式相近和難以分辨的圖案

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Photo：Google Cloud、tomaspueyo@twitter、killedbygoogle@twitter