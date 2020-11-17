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【附購買連結】日本版Medicom Pro-Lane 專業級口罩 售$89/50個

行內熱話 03:40 2020/11/17

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福港大藥房表示，正發售 Medicom Pro-Lane  口罩。
                       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，早前百佳也有售賣。此口罩提供備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此亦採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛。它更符合 ASTM F2100-11 防護級數。之前百佳售 $200/2 盒，福港更平一點，只售 $89/50個。 

【其他內容】  【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

 

Medicom Pro-Lane 專業級口罩

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其他內容】  【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

Medicom Pro-Lane 專業級口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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