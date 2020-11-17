【附購買連結】日本版Medicom Pro-Lane 專業級口罩 售$89/50個

福港大藥房表示，正發售 Medicom Pro-Lane 口罩。



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Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，早前百佳也有售賣。此口罩提供備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此亦採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛。它更符合 ASTM F2100-11 防護級數。之前百佳售 $200/2 盒，福港更平一點，只售 $89/50個。

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▲ Medicom Pro-Lane 專業級口罩

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▲ Medicom Pro-Lane 專業級口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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