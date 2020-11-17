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轉數快 FPS 下月起支援身份證號碼綁定功能 打工仔出糧更方便？

業界頭條 01:58 2020/11/17

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轉數快 FPS 是金管局於 2018 年推出的免費實時網上轉賬及收款支付平台。兩年後的今日，轉數快系統在 12 月初完成更新，屈時會支援身份證號碼綁定功能，他日可透過身份證號碼綁定銀行戶口，讓打工仔出糧更方便，毋須向相關機構提出更改。
                       
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金管局於 2018 年推出的轉數快 FPS，會隨着系統在 12 月初完成更新，而將支援身份證號碼綁定功能，屆時用家可透過身份證號碼綁定銀行戶口，用作發薪或發放政府款項，毋須向相關機構提出更改。現時信銀國際已通知客戶，於 12 月起提供有關功能。金管局發言人表示，現時正與銀行討論相關細節，預料零售銀行日後會支持相關登記收款功能。

另外，身份證號碼綁定功能是不會用於個人對個人，即 P2P 轉帳，只可供已掌握收款人身份證號碼的機構、企業及政府，作為款項發放之用，同時戶口持有人的身份證號碼並非由銀行提供。因此市民可因應使用需要，綁定銀行戶口，如有關機構想利用此服務發放款項，事前亦須經市民同意。

金管局發言人也提，參考新加坡、馬來西亞及泰國等地均推出身份證號碼綁定功能，作為收取工資及政府款項等服務，是提高發放款項效率及便利市民的方案，所以香港也即將推出這種惠民方案。此外，金管局與業界亦會進一步探討其他轉數快新功能。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蘇家華

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