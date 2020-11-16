中國半導體發展不似預期？ 紫光集團千億債務恐爆煲 企業需注意晶片行業風險

在中美角力下，中國急於發展半導體產業，不過卻不斷傳出晶片投資爛尾、晶片企業資金鏈斷裂、騙補氾濫等消息，就算被視為是大陸發展半導體產業領軍企業的紫光集團，亦面臨千億巨額債務到期壓力，市場質疑紫光還款能力，對政府出手援救亦缺乏信心，面值人民幣 100 元的紫光債，最近一個交易日收盤時已有多檔跌至 20 元以下。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

據外國媒體報道，紫光集團 11 月 15 日有 13 億人民幣私募債「17 紫光 PPN005」面臨兌付，因逢週末，將順延至下週一到期。公司明年 1 月底前，還有兩筆合計 15 億美元的境外債券及存續餘額 2.95 億元的境內公司債到期。

紫光宣布放棄贖回「15紫光PPN006」引發市場警惕，11 月 2 日（周一）開盤，「紫光系」債券就全面陷入暴跌，短短數個交易日間，多檔面值 100 元的紫光債二級市場價格已跌至 20 元以下。

分析認為，紫光上月選擇不贖回境內永續債，且本週有消息指，紫光正尋求對境內信託融資展期，眾多跡象顯示，紫光的資金鏈緊繃，在沒有強力外部救助下，本身也還缺乏持續獲利能力，市場擔心紫光難以挺過逾百億債券剛性到期的壓力。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

紫光集團本月 6 日曾發表聲明，強調紫光集團及下屬主要企業均經營正常，紫光集團境內外無違約事件發生，公司境內現金充足、資金流動性穩健。隨後又指公司在建項目資本支出壓力較大，且前期對外併購導致債務規模處於高位，債券集中到期壓力大，因此決定不行使「15 紫光 PPN006」贖回權。

另外消息指紫光集團申請對到期的人民幣 10 億元信托貸款進行展期，但安徽某商業銀行截至 9 日 19 時仍未批准，這可能觸發紫光集團今年 12 月到期的美元債爆發交叉違約。

根據紫光集團的半年度報告，截至今年 6 月底，紫光集團的有息債務總額高達人民幣 1,566.91 億元，佔公司總負債的 77.21%。

【其他內容】 【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

【其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】