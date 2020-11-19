【環保商機】 廢玻璃回收產品港發展潛力大　政府私營企業增加用環保渠蓋

▲ 欣東實業是香港餐飲展與亞洲高端食品展參展商之一

香港倡導環保回收，玻璃回收也一直受社會各界關注。坊間牽涉玻璃回收產品廣泛，連渠蓋也是由廢玻璃製成，故廢玻璃之用不可小看。有研製環保合成材料井蓋公司表示，國內合成材料設計的環保渠蓋普及，香港要開發此市場要靠業內人士推動才成事。

在內地設廠的香港公司欣東實業（Happy Orient Industrial Limited）過往主要生產經營收錄機及音響等業務，早在廿多年便開始轉型研製合成物料溝渠隔柵 （統稱渠蓋）倡導環保，其董事經理吳家諒表示，國內環保渠蓋相對普遍，公司在香港獨家生產和供應這類環保合成材料，但香港環保標準不統一。

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▲ 合成材料的環保渠蓋，包含數款物質加工製成。

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其實細心一點會發現，部分馬路旁、停車場，甚至公園會使用環保非鑄鐵渠蓋，但香港真的具發展環保渠蓋潛力？根據路政署顯示，自 2014 年研究道路道路維修合約中加入使用含循環再造合成物料溝渠隔柵的條文，作為傳統鑄鐵溝渠蓋以外的另一選擇。吳家諒說，早在 2011 年維修合約物料加入使用渠蓋條文。

他又稱，香港一般渠蓋使用鉛鐵或不鏽鋼等，鉛鐵容易出現熱脹冷縮及生鏽問題，且鉛鐵價錢較昂貴，公司環保渠蓋產品比一般鉛鐵輕巧，且三角形渠蓋設計作固定，可防止熱脹冷縮問題。

現在不少私人企業支持環保渠蓋，包括建築公司、物業管理等夥伴，不過部分大型企業要求公司出示環保物料符合規格的證明。他透露，現正與賭場商討合作機會，賭場停車場部分位置會使用環保渠蓋。

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▲ （左）現有產品（H3155A）通過路政署列明合成材料規格；（中）博愛醫院外溝渠蓋；（右）三角形渠蓋設計作固定，可防止熱脹冷縮問題。

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