【聖誕市道】留港消費餐飲市道更有利？美式餐廳加強網銷・外賣迎聖誕

全球新冠肺炎肆虐，港人無法離港旅遊渡聖聖誕，香港有外國餐廳看好聖誕市道，早早設計好全新菜單。位於灣仔船街，主打煙燻和燒烤美食的 Mr Brown 聯合創辦人 James Ward 預料，今年聖誕生意強勁。

他表示：「 我在 2011 年來到香港，以往聖誕節前後 1 周的生意會相對淡靜，但今年因新冠肺炎疫情關係，大部分市民聖誕期間被迫擱置出外旅行計劃，留港慶祝，相信今年生意表現將非常不錯。」

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▲ Mr Brown 主打各式烤制的美國傳統食物。

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除了 Mr Brown，James 旗下還有另一家主打中東菜的餐廳 FRANCIS。他指出，由於兩間餐廳面積均有限，餐桌間距離限制是巨大挑戰。營業額方面，2019 年餐廳赤字達 2 成，收入更於今年 4 月（第 2 波）和 8 月（第 3 波）新冠肺炎疫情爆發時錄得新低；但 6 月、10 月銷售強勢反彈，可見疫情緩和後，市民非常樂於享受美食。這份經驗亦讓 James 對聖誕市道充滿信心。

James 又指出近來顧客對外賣和在家煮食的需求不斷上升，亦普遍傾向在家附近的餐廳用餐，因此他們於 2020 年第四季和 2021 年的經營部署重點均是優化網上業務，儘管顧客不像以往那樣特意前來餐廳，但客人仍可在 Google 或其他社交媒體上追蹤或訂購其服務。

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「Mr Brown」為美國南方俚語，指烤豬肩外層被燻至焦香的肉。 Mr Brown 亦從不同菜系汲取靈感，運用燻、燒、烤、焗等技巧烹調出各款風味佳餚，即叫即燒，James 說：「 2020 年大家更重視起人與人之間的聯繫，所以今年的菜式會主打可多人分享的菜餚，又因為物有所值非常重要，因此我們一直都在調整菜單和酒單，確保我們能以優惠的價格提供最好的產品。」

▲ r Brown 聯合創辦人 James Ward。

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James 透露，「Mr Brown」今年推出兩款節日限定晚餐，每位港幣 488 元。他解釋:「傳統的火雞菜式會配合山核桃煙肉餡、楓糖蕃薯和熏豬肉小椰菜等一系列特色節日配菜，為客人營造經典聖誕節體驗，在熱鬧和喜慶的氣氛中品嚐各式節日飲品（甜酒、奶油蘭姆酒、蛋酒等）。」

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