【一盒齊12款】Procare HK官網優惠! 聖誕圖案口罩超靚登場 全系列口罩售$42盒

早前有網店搶先賣Procare HK 聖誕特別版口罩，現在官方自己正式發售，而且更有加購優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Procare HK 聖誕特別版口罩最特別之處是設有 12 款聖誕圖案口罩，而且買家購買一盒口罩，已經有齊 12 個聖誕款式，連耳帶都襯色。加上口罩是獨立包裝，方便攜帶。口罩為 Level 2 水平，有 4 種尺寸選擇。口罩售價原為 $49 盒/12 個，現售 $42 盒。12月10日起發貨。

此外，買家現凡預購任何聖誕款式，即可以 $60 加購成人/小童Lv.2口罩 (最多4盒)。單一訂單購物滿 $400，即享全單 9 折優惠。

- Lv.2 成人口罩，每盒50片(原價$120)

- Lv.2 小童口罩，每盒30片，獨立包裝(原價$96)

▲ Procare HK 聖誕圖案口罩

【其他內容】 【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

▲ Procare HK 聖誕圖案口罩

Procare HK 口罩規格



-4 個尺寸可選

L 成人款：175 x 95 mm

M 小顏款：160 x 85 mm

S 中童款：140 x 90 mm

XS 幼兒款：120 x 85 mm

-PFE ≥ 99%

-BFE ≥ 99%

-Level 2 標準

-內層採用優質親膚布料，觸感柔軟舒適、輕柔透氣

原價:$49

特價:$42

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▲ Procare HK 聖誕圖案口罩

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▲ Procare HK 聖誕圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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