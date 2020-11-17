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【香港製造】食品創新科技公司研港式奶茶沖茶機　移民做餐飲生意必備「神器」

商管策略 08:09 2020/11/17

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自香港實施「港區國安法」多了對於準備移民創業的香港人來說，他們或許會開飲食店沖港式奶茶宣傳香港文化兼賺錢，但說的容易，連本土香港餐廳未必能沖出港式地道風味的奶茶，外地欠器材更是天方夜譚。有食品創新科技公司推出「港式絲襪奶茶」沖茶機，瞄準移民創業的香港人。

金興科技早在兩年前已生產沖茶機，專為港式奶茶、濃茶設計，代替手沖奶茶，提高茶餐廳食出品效率。公司聯合創辦人朱民彥（Leo）表示：「公司首個客戶為新加坡歡樂冰室，當時因沖茶機壞掉，轉用港式奶茶機。」

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經已試用產品的茶餐廳回饋反響良好，朱民彥預計今年 12 月公開發售 2,000 部沖茶機。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

香港茶餐廳講救速度「快靚正」，因茶餐廳翻枱次數多才可維皮，有減省人手的方案，食肆必定歡迎。朱民彥表示，港式奶茶機內設拉茶系統技術可把紅茶拉滑，奶茶配合沖茶機可以給茶餐廳另類選擇。他又指，新加坡歡樂冰室的成功案例，反過來幫到在本港推銷；目前正打算把引入機器向多倫多、馬來西亞、英國及日本等海外市場推廣。

朱民彥又指：「這部機器小型、出品快，經過測試約 7 分鐘可沖 17 杯奶茶，當中沖茶機 5 個參數改變餐廳環境及實際需要。而參展第二日公司已售出逾千部沖茶機。」現階段有相熟茶餐廳經已試用產品，他們反應良好，預計今年 12 月公開發售 2,000 部沖茶機。

【疫市營商】創業開咖啡店最平兼就手？先處理源頭：配好咖啡豆​​​​​​見下頁】​ 

金興科技有限公司聯合創辦人朱民彥

餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市見下頁

朱民彥透露，金興科技原本參加新加坡國際食品與飲料展（FHA-Food & Beverage Asia），但因新冠肺炎疫情取消，故香港餐飲展與亞洲高端食品展（Restaurant & Bar Hong Kong x Gourmet Asia）是首個推廣這部港式奶茶沖茶機的展覽。

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撰文 : 鍾采餘

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