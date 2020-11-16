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【管理Tips】辦公枱都要斷捨離？識布置工作表現改善・激發想像力

商管策略 16:23 2020/11/16

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辦公室空間大小及布置會不會影響工作效率？一直是眾人討論的議題。有人認為辦公桌必須清潔整齊，才可改善工作效率；有人就覺得亂中有序才能激發想像力。為了釐清辦公環境會否會影響工作效率，有研究發現這種辦公環境可以令員工的工作速求度和表現提升。

2010 年英國艾希特大學（University of Exeter）心理學家 Alex Haslam 及 Craig Knight，針對辦公環境進行研究。他們設計 4 種型態的辦公室：

（1）精簡辦公室，除了乾淨的辦公桌椅和紙筆，桌上沒有多餘的東西；
（2）在精簡的辦公室加上一些布置，如植物、海報等；
（3）賦能辦公室（Empowered office），它讓試驗者依照個人喜好布置空間，如果不喜歡裝飾，也可以讓辦公室極簡化；
（4）去能辦公室（Disempowered office），先請試驗者布置辦公空間，最後研究員會擅自改變擺設；

身邊又有個點算？ 認清5種職場小人懂技巧免被人「踩住上」見下頁

如何布置辦公桌，隨時會影響工作效率。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

結果顯示，試驗者在賦能辦公室的工作效率最高，去能辦公室最低，即使它的外觀與賦能辦公室相若。換句話說，不論風格，只要是員工自己布置空間，都可以提升工作效率。

雖然讓員工自己布置辦公空間可提升效率，但如何整理又是另一回事。辦公桌的使用方式，一定要實行「取出 → 使用 → 歸位」，讓物件有屬於自己的家，用完放回到原來位置，工作起來會順暢不少。

3 種會議桌格局要留神 跟上司開會坐位的「藝術」見下頁

（1）直立收納

直立收納可以有效運用空間，不只方便取出或歸位，也可以讓物品的數量一目了然。物件擺放次序可依照使用頻率而定，愈常使用的物件可以放在靠近自己的位置。

（2）貼上彩色標貼

在文件夾上貼上彩色標貼，顏色可隨意選擇，只要將藍色標貼的文件放回貼有藍色標貼的書架或文件夾內，就可以做到物歸原位的作用。

遭惡意批評・遇上軟皮蛇？善用說話技巧反擊職場乞人憎行為見下頁

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Photo：pexels、經理人

撰文 : 廖淑瑩

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