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【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

行內熱話 17:07 2020/11/16

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 日本百貨 APITA/UNY 網店正發售日本 Unicharm 超立體口罩。
                    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 此 Unicharm 超立體口罩為日本製造，普通成人尺寸，提供 99% 防護，口罩本身為 3D 設計，一盒 30 個。現時網店售 $89.9/30 個，但注意需購物滿 $500 才可免費送貨，否則需付 $80 運費。

【其他內容】 韓國 FILTSON 型格圖案KF94口罩 屈臣氏 63 折發售

Unicharm 口罩規格

．一盒30個
．普通碼
．日本製
．VFE 99%
售價:$89/1盒

口罩購買連結<<

其他內容】  一盒齊 12 款! Procare HK 聖誕特別版Level 2口罩 獨立包裝售$42盒

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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