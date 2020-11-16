【附購買連結】日本製造 Unicharm 超立體口罩 APITA售$89.9/30個

日本百貨 APITA/UNY 網店正發售日本 Unicharm 超立體口罩。



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此 Unicharm 超立體口罩為日本製造，普通成人尺寸，提供 99% 防護，口罩本身為 3D 設計，一盒 30 個。現時網店售 $89.9/30 個，但注意需購物滿 $500 才可免費送貨，否則需付 $80 運費。

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Unicharm 口罩規格



．一盒30個

．普通碼

．日本製

．VFE 99%

售價:$89/1盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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