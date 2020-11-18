【疫市營商】疫情肆虐香港授權IP設計無法突破？本地茶飲店合作創環保商機

▲ 加旋的產品有很重的本土味道。

新冠肺炎肆虐百業蕭條，有港產授權IP角色憑藉貼地設計在疫市裏大放異采，跟香港本地茶飲店緊密合作，為其布置店面、設計特飲杯，甚受顧客歡迎，於疫情期間做到雙贏。

港產授權角色「圓Dum Dur」創作人加旋說：「圓 Dum Dur 是先設計出角色，確立了肥妹仔人設後才開始有名字和性格。起步初期打響知名度最難，讀者都是叫她肥妹仔，後來透過 Facebook 專頁利用插圖講故事，才開始慢慢有人認識她。」

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圓 Dum Dur 的故事靈感自於自己和朋友的經歷，主要講一些香港人日常煩惱，放放負能量，例如不想上班上學、覺得減肥好累；又會吐苦水，講一些自嘲說話，例如：『香港人好鐘意返工』丶無嘢阻到我返工』丶『I LOVE OT VERY MUCH』丶比腦細篤住個頭嚟鬧』。」

▲ 圓 Dum Dur 的產品經常讓人會心一笑。

加旋的作品由手作開始起步，近年開始接觸授權工作，2020 年中跟本地茶飲店「花斑茶社」達成深度合作，以角色「圓Dum Dur」布置店面及設計特飲杯，甚受顧客歡迎。她坦言，是次合作機會來自於參加「香港設計‧授權支援計劃」，來年的第三屆計劃也會參加。

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▲ 「花斑茶社」與「圓Dum Dur」達成深度合作。

加旋說：「今年年初參加香港國際授權展時，花斑茶社的負責人很欣賞 『圓Dum Dur』的本土味，決定五間分店和未來的康城分店都會用我的角色。今次是『圓Dum Dur』第一次做授權合作，希望在未來授權展認識更多公司，尋找更多合作機會。之前我也有推出過用環保物料所做的產品，未來會希望能夠與環保相關的機構達成合作。」

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▲ 圓Dum Dur 特色杯。

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