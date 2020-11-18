  • 25°C
香港時間 : 20201118日 (三) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】疫情肆虐香港授權IP設計無法突破？本地茶飲店合作創環保商機

商管策略 08:12 2020/11/18

分享：

加旋的產品有很重的本土味道。

新冠肺炎肆虐百業蕭條，有港產授權IP角色憑藉貼地設計在疫市裏大放異采，跟香港本地茶飲店緊密合作，為其布置店面、設計特飲杯，甚受顧客歡迎，於疫情期間做到雙贏。

港產授權角色「圓Dum Dur」創作人加旋說：「圓 Dum Dur 是先設計出角色，確立了肥妹仔人設後才開始有名字和性格。起步初期打響知名度最難，讀者都是叫她肥妹仔，後來透過 Facebook 專頁利用插圖講故事，才開始慢慢有人認識她。」

本土貼地IP授權角色 用幽默幫香港人抖抖氣見下頁

圓 Dum Dur 的故事靈感自於自己和朋友的經歷，主要講一些香港人日常煩惱，放放負能量，例如不想上班上學、覺得減肥好累；又會吐苦水，講一些自嘲說話，例如：『香港人好鐘意返工』丶無嘢阻到我返工』丶『I LOVE OT VERY MUCH』丶比腦細篤住個頭嚟鬧』。」

圓 Dum Dur 的產品經常讓人會心一笑。

加旋的作品由手作開始起步，近年開始接觸授權工作，2020 年中跟本地茶飲店「花斑茶社」達成深度合作，以角色「圓Dum Dur」布置店面及設計特飲杯，甚受顧客歡迎。她坦言，是次合作機會來自於參加「香港設計‧授權支援計劃」，來年的第三屆計劃也會參加。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

「花斑茶社」與「圓Dum Dur」達成深度合作。

加旋說：「今年年初參加香港國際授權展時，花斑茶社的負責人很欣賞 『圓Dum Dur』的本土味，決定五間分店和未來的康城分店都會用我的角色。今次是『圓Dum Dur』第一次做授權合作，希望在未來授權展認識更多公司，尋找更多合作機會。之前我也有推出過用環保物料所做的產品，未來會希望能夠與環保相關的機構達成合作。」

動畫界中小企 數碼轉型衝出去見下頁

圓Dum Dur 特色杯。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市
2020/11/14
【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
商業營銷 疫情 香港 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【SME學堂】改Logo一定好？Google新圖示用戶員工齊「負評」 原因：辨識度太低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣