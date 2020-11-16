【管理Tips】每日堅持開會・稱呼「乜哥乜仔」 細數老闆 5 種堅離地行為

打工仔會覺得你的老闆過時老土「堅離地」嗎？不少上司會把當年做低層學到的職場文化及法則套用在現代職場上，結果令自已跟新一代員工格格不入。以下有分享 5 個過時的職場文化習慣，看看你的老闆中了多少項：

（1）毋須見客仍堅持穿西裝打呔

不少上一代主管都希望員工按照公司的指定穿著上班，例如低層員工穿恤衫西褲毋須打領呔；高層主管則穿正裝兼打呔。公司這種要求為不是為了見客才設定，而是凸顯員工在公司的階級地位。但時至今日，除了傳統行業需要見客的職位，又有誰喜歡在炎熱的天氣下穿著西裝呢？不少新一代的老闆，已奉行「Smart casual」，讓自己和員工可以舒服工作。

（2）要求下屬稱呼自己做先生/小姐

有一些較為傳統的公司，喜歡在稱謂中加入階級成份。例如剛入職的員工叫成仔、明仔，又或者以英文名稱呼；主管級別則叫強哥、華哥；經理叫陳生、黃生。 那些「仔」、「哥」、「先生」的稱謂，正在要凸顯職場階級「尊卑」。但隨著時代改變，不少新一代老闆，都會讓員工直接叫自己的名字，拉近自己與下屬的距離。

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（3） 每日早上堅持整個團隊開會

上一代老闆大多都喜歡人強馬壯的感覺，於是規定每日早上召集所有員工開例會，逐一聆聽下屬報告。結果不少下屬被逼花時間聆聽與自己無關的內容，浪費工作時間。現今即時通訊軟件已經非常發達，員工不論在家中或公司，都可以一面工作一面開會，提升工作效率。

▲ 上一代的老闆大多都喜歡人強馬壯的感覺，於是規定每日早上召集所有員工開例會，逐一聆聽下屬報告

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（4）硬性規定下屬上下班時間

舊派 boss 特別著重上下班的時間觀念，即使員工無需見客，也規定他們必須準時抵達公司，時間安排欠缺彈性。隨著智能手機功能不斷增加，不少原本要在公司處理的工作，可以用智能手機完成。導致員工下班、放假時也要跟客戶保持聯繫，既然工作和休息的界線已變得非常含糊－那麼老闆還需要執著員工上下班的時間嗎？

（5）設立「最佳員工獎」等獎項

舊一代管理方式，著重由上而下，由外而內的獎賞，因此不少公司設有「最佳員工」等獎項，以凸顯高層對於員工達到公司指定要求的認同。相對於由外而內的獎賞，新一代員工更着重由內而外的滿足感。不少管理作風比較創新的公司，改為讓員工自由地設定目標，讓他們在自我突破、進步成長的過程之中獲取滿足感。

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▲ 舊一代的管理方式，著重由上而下，由外而內的獎賞，因此不少公司設有「最佳員工」等獎項，以突顯高層對於員工達到公司指定要求的認同

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Photo：pexels、istock、Christine Schmitt