【一包齊 3 款】MEDEIS SKY 天空+ SUMO 韓日風 Level 3 口罩 莎莎售 $89/30個 附購買詳情

莎莎表示，正發售 2 款 MEDEIS 口罩。



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這 2 款 MEDEIS 口罩皆採用彩色印花設計，分別為天空 Sky 和韓日風 SUMO 系列。前者印上星空圖案，感覺科幻。後者則是大熱的韓日風圖案，設計別具一格。兩款口罩皆是 Level 3 水平，一盒 30 個售 $89，全線莎莎門市和網店有售。

▲ MEDEIS SKY 天空口罩

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MEDEIS 口罩規格



-BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683：2019 Type IIR

-6色耳繩配色

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-一盒30個



售價:$89/1盒

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▲ MEDEIS SUMO 韓日風口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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