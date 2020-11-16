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【附門市資料】60秒殺死新冠病毒! 天上野 KV99 殺毒4層Lv3口罩 門市優惠價發售

行內熱話 14:37 2020/11/16

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除了一般阻隔細菌病毒的口罩外，香港還有一款香港發明的 CURIE 技術口罩，可以殺死細菌病毒。
                     
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

一向推出家庭用品的天上野，不但推出口罩，而且新產品 KV99 更是採用 CURIE 技術，不單止可以殺菌，還可以殺死病毒，包括新冠狀病毒 COVID-19 也能在 60 秒內殺死，減少二次感染的機會。

天上野 KV99 口罩是香港製造，支援 LEVEL 3 防護，加上 4 層專利設計，配合 CURIE 技術，除可阻隔細菌病毒，還可以殺毒殺菌。天上野 KV99 口罩 30 片一盒，獨全立包裝，原價 $98 一盒，店方現以優惠價發售。新貨陸續在天上野全線專門店上架。

 【其他內容】 【附購買詳情】7 色選擇! 家港 Level 3口罩 獨立包裝減至$50/30個

天上野 KV99 口罩

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其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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