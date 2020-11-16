【附門市資料】60秒殺死新冠病毒! 天上野 KV99 殺毒4層Lv3口罩 門市優惠價發售

除了一般阻隔細菌病毒的口罩外，香港還有一款香港發明的 CURIE 技術口罩，可以殺死細菌病毒。



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一向推出家庭用品的天上野，不但推出口罩，而且新產品 KV99 更是採用 CURIE 技術，不單止可以殺菌，還可以殺死病毒，包括新冠狀病毒 COVID-19 也能在 60 秒內殺死，減少二次感染的機會。

天上野 KV99 口罩是香港製造，支援 LEVEL 3 防護，加上 4 層專利設計，配合 CURIE 技術，除可阻隔細菌病毒，還可以殺毒殺菌。天上野 KV99 口罩 30 片一盒，獨全立包裝，原價 $98 一盒，店方現以優惠價發售。新貨陸續在天上野全線專門店上架。

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▲ 天上野 KV99 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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