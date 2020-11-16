【疫市營商】由開甜品店到食品工場 網店店主：疫情下最重要轉身快！

▲ 到會餐廳甚少參加展覽，麥家豪認為參展可提升品牌形象。

網上訂蛋糕也不是新鮮事，去年早著先機拓展甜品製作到會餐廳業務，更以「散水餅」打響名堂，新冠肺炎疫情下更開設食品工場做醫院飯盒業務，生意接上軌道更有機會開實體店，全因轉身快，兼多參加展覽增取曝光率。

一直喜愛餐飲行業的麥家豪，去年 4 月開設甜品、散水餅及蛋糕等網店，直至 10 月份擴展中西式及泰式熟食到會餐飲業務。 80s Catering 負責人麥家豪憶述：「最初散水餅甜品頗受歡迎，我們管理 Facebook 網站察覺 1 個月增長 1,000 名追蹤者，人數增至數萬至十萬之間。」

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▲ （左）開業時散水餅最受歡迎；（右）飯盒的食物種類集中西式及泰式。

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香港寸金尺土，即使毋須開在市區的食品工場，投資也要承受租金等財政壓力。麥家豪坦言，因 80s Catering 是網店關係，資金主要投放食品工場，選址葵涌租金相對便宜。

新冠肺炎疫情高峰期飯盒需求大增。麥家豪指：「醫院 100 盒飯盒定單，疫情期間早上及晚上到定單較多。鄰近公眾假期 1 日高峰期做到達 10 萬港元生意，之前中秋節家庭定單亦多。雖然現時廚師有 4 人，但通常周末定單較繁忙，一周通常只是忙兩日而已。」

▲ 80s Catering 負責人麥家豪。

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既然主要做本地人生意，為何 80s Catering 會參加香港餐飲展與亞洲高端食品展（Restaurant & Bar Hong Kong x Gourmet Asia）？麥家豪解釋：「到會餐廳甚少參加這類展覽，但參加展覽可提升品牌形象，更有機會促成商業合作。舉例，去年參展便結識到 HKTVmall，之後成為夥伴，故今年繼續參展。」現時宣傳集中 Facebook 登廣告，未來或會擴展 2 個食品工場，若到會餐廳的生意接上軌道，也考慮開設實體店。

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