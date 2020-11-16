  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】由開甜品店到食品工場 網店店主：疫情下最重要轉身快！

商管策略 17:01 2020/11/16

分享：

到會餐廳甚少參加展覽，麥家豪認為參展可提升品牌形象。

網上訂蛋糕也不是新鮮事，去年早著先機拓展甜品製作到會餐廳業務，更以「散水餅」打響名堂，新冠肺炎疫情下更開設食品工場做醫院飯盒業務，生意接上軌道更有機會開實體店，全因轉身快，兼多參加展覽增取曝光率。

一直喜愛餐飲行業的麥家豪，去年 4 月開設甜品、散水餅及蛋糕等網店，直至 10 月份擴展中西式及泰式熟食到會餐飲業務。 80s Catering 負責人麥家豪憶述：「最初散水餅甜品頗受歡迎，我們管理 Facebook 網站察覺 1 個月增長 1,000 名追蹤者，人數增至數萬至十萬之間。」

【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸 拓食肆消毒業務救市見下頁

（左）開業時散水餅最受歡迎；（右）飯盒的食物種類集中西式及泰式。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

香港寸金尺土，即使毋須開在市區的食品工場，投資也要承受租金等財政壓力。麥家豪坦言，因 80s Catering 是網店關係，資金主要投放食品工場，選址葵涌租金相對便宜。

新冠肺炎疫情高峰期飯盒需求大增。麥家豪指：「醫院 100 盒飯盒定單，疫情期間早上及晚上到定單較多。鄰近公眾假期 1 日高峰期做到達 10 萬港元生意，之前中秋節家庭定單亦多。雖然現時廚師有 4 人，但通常周末定單較繁忙，一周通常只是忙兩日而已。」

80s Catering 負責人麥家豪。

【疫市營商】疫情未完照引入日式甜品店 餐飲策劃顧問：香港人始終愛日本品牌見下頁】 

既然主要做本地人生意，為何 80s Catering 會參加香港餐飲展與亞洲高端食品展（Restaurant & Bar Hong Kong x Gourmet Asia）？麥家豪解釋：「到會餐廳甚少參加這類展覽，但參加展覽可提升品牌形象，更有機會促成商業合作。舉例，去年參展便結識到 HKTVmall，之後成為夥伴，故今年繼續參展。」現時宣傳集中 Facebook 登廣告，未來或會擴展 2 個食品工場，若到會餐廳的生意接上軌道，也考慮開設實體店。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】虛擬活動接受程度大大提高　TDC：展覽未來實體虛擬並行
2020/11/15
【疫市營商】虛擬活動接受程度大大提高　TDC：展覽未來實體虛擬並行
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
2020/11/11
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
網上購物 電子商貿 數碼轉型 疫情 新冠肺炎疫情 餐飲 外賣 蛋糕 甜品 食品

下一篇文章

【疫市營商】出差怕染新冠肺炎？Costco售私人飛機1年會籍只需13萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣