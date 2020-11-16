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【人類反擊戰】Walmart 「解僱」機械人　因只得零售業適用？

數碼轉型 13:38 2020/11/16

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美國零售商沃爾瑪（Walmart）近年積極投資機械人，如貨架掃描機械人、快速裝卸貨裝置等，公司試圖讓機械人從事一些低技術、重複性高的工作。該公司最近取消利用機械人揀貨、查價的計劃，因為公司發現，人手處理的效果不會比機械人遜色。

網上定單大增 索性以人手處理

《華爾街日報》報道，沃爾瑪早前跟零售機械人業者 Bossa Nova Robotics 簽定 5 年合約，在其店內導入用於協助監控及追蹤貨架商品庫存情況的機械人。由於疫情爆發，愈來愈多顧客選擇在網上訂購商品，沃爾瑪因此安排更多人手處理定單，連帶收集貨品庫存的數據，結果發現人手處理的效果不亞於 Bossa Nova 的機械人，因此決「解僱」機械人 。

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另有說法認為，沃爾瑪擔心機械人影響店內顧客購物體驗，也是計劃暫停的原因之一。受沃爾瑪取消合約影響， Bossa Nova 近日裁減近 50% 人手，目前正尋找新客戶。

機械人能力有限 應用在其他行業非易事

沃爾瑪取消以機械人代替人手，為機械人行業敲響警號。麻省大學阿默斯特分校（UMass Amherst）機械及工業工程助理教授 Meghan Huber 指出，人類可以執行不同工作，他們可根據店內需要，馬上由收銀台轉移至倉庫，但大多數商用機械人的功能有限且不靈活。以沃爾瑪為例，人類員工可以檢查貨架還可以同時為顧客找尋商品，但機械人只能做到前者。

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另外有說法認為，沃爾瑪擔心機械人影響店內顧客購物體驗，造成計劃叫停的原因之一

自 1960 年以來，機械人開始顯示出其商業價值，最初應用在汽車製造業，接著在近 10 年間開始逐步應用在電子商務倉庫。商家對於機械人的應用在也開始有愈來愈多的想法，但事實證明，將機械人應用在其他行業並不是那麼容易。

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Photo：Bossa Nova Robotics、Walmart Corporate

撰文 : 廖淑瑩

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