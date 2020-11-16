【SME學堂】國內滯銷出口變「黃金」？細蕃薯賣香港日本農民賺14倍！

香港不少日式超市都有出售日本水果、和牛等，現時不少本地消費者也開始購買日本農產品。當中外形瘦削、毫不飽滿的日本蕃薯更大受歡迎，香港甚至成為日本蕃薯最大輸出地區。這種在日本滯銷的蕃薯，更帶動當地農民收入，利潤大增 14 倍！

港人居住環境、飲食習慣成小蕃薯大賣關鍵

日本電視節目《Live News α》最近探討小蕃薯在香港大賣的情況，有香港商家指，因為香港居住空間有限，大多數住宅的廚房十分狹窄。相比起外形較大的蕃薯，消費者容易儲存形狀細小蕃薯。

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▲ 有香港商家指，因為香港居住空間有限，相比起外形較大的蕃薯，消費者處理形狀細小的蕃薯時不需佔用太多空間。

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除了居住環境，香港人的飲食習慣亦跟小蕃薯在香港大賣有關。節目表示，香港人多數會用飯煲蒸蕃薯，作為小食，而外形細小的蕃薯正好配合飯煲的大小。

小蕃薯變「黃金」 農民獲利相差近14倍

這些小蕃薯在日本並不受歡迎，且售價亦比尺吋較大的蕃薯便宜。《富士新聞網》分析，這些小蕃薯在日本國內根本賣不出去，農民覺得這些小蕃薯難處理，而價格便宜，一般會將它們棄置。小蕃薯在日本國內銷售，農民每公斤只可以賺取 100 日圓 (約港幣 7.4 元)，但輸出香港，每公斤則可以賺取約 1,400 日圓 (約港幣 103 元) ，獲利相差近 14 倍。這導致農民改種一些形狀細小的蕃薯，輸出香港。

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▲ 這些小蕃薯在日本並不受歡迎，而且售價更比尺吋較大的蕃薯便宜

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Photo：mhk8990@Twitter、Live News α、Picuki、サツマイモのくしまアオイファーム