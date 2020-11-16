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【疫市營商】出差怕染新冠肺炎？Costco售私人飛機1年會籍只需13萬

商管策略 15:21 2020/11/16

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新冠肺炎爆發後，各國紛紛實施出入境及旅行限制，市民外遊意慾大減，航空業受到嚴重打擊。但在新冠肺炎疫情下，私人飛機的需求卻因而大增，美國零售企業好市多（Costco）看準商機，推出為期 1 年的私人飛機會員，售價為 17,499 美元（約港幣 135,682 元）。

《霍士新聞》報道，美國一間私人飛機租賃公司 Wheels Up 在好市多出售此會籍，讓會員可以隨時預訂私人飛機。雖然會籍價格不菲，但顧客購買會籍後，會附送價值 3,500 美元的好事多禮物卡和價值 4,000 美元的飛行積分，會籍還包括帳戶管理、豪華渡假村訂購等服務。

旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣見下頁

私人飛機租賃公司Wheels Up在好市多出售私人飛機會籍，售價為17,499美元 (約135,682港元)

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Wheels Up 機隊共有 300 多架私人飛機及 1,250 多架合作飛機。公司會加強新冠肺炎防疫措施，包括所有營運客機至少每 90 日進行抗菌防護消毒，並在每次飛行之間為所有座椅和內部消毒。

料防疫措施收緊 私人飛機也受限制

LunaJets 董事總經理 Alain Leboursier 預計，未來幾個月經營環境將很困難。他指，部分往返歐美的商人，因防疫措施收緊而取消行程，當部分地區收緊防疫措施，即使乘坐私人飛機入境同樣會受到限制。

日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐見下頁

據資料顯示，私人飛機在第三季的交易量已回升9%至643架

旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企見下頁

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Photo：Stu pendousmat、pexels、Miroslav Petrasko

撰文 : 廖淑瑩

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