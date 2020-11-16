【疫市營商】出差怕染新冠肺炎？Costco售私人飛機1年會籍只需13萬

新冠肺炎爆發後，各國紛紛實施出入境及旅行限制，市民外遊意慾大減，航空業受到嚴重打擊。但在新冠肺炎疫情下，私人飛機的需求卻因而大增，美國零售企業好市多（Costco）看準商機，推出為期 1 年的私人飛機會員，售價為 17,499 美元（約港幣 135,682 元）。

《霍士新聞》報道，美國一間私人飛機租賃公司 Wheels Up 在好市多出售此會籍，讓會員可以隨時預訂私人飛機。雖然會籍價格不菲，但顧客購買會籍後，會附送價值 3,500 美元的好事多禮物卡和價值 4,000 美元的飛行積分，會籍還包括帳戶管理、豪華渡假村訂購等服務。

旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣【見下頁】

▲ 私人飛機租賃公司Wheels Up在好市多出售私人飛機會籍，售價為17,499美元 (約135,682港元)

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

Wheels Up 機隊共有 300 多架私人飛機及 1,250 多架合作飛機。公司會加強新冠肺炎防疫措施，包括所有營運客機至少每 90 日進行抗菌防護消毒，並在每次飛行之間為所有座椅和內部消毒。

料防疫措施收緊 私人飛機也受限制

LunaJets 董事總經理 Alain Leboursier 預計，未來幾個月經營環境將很困難。他指，部分往返歐美的商人，因防疫措施收緊而取消行程，當部分地區收緊防疫措施，即使乘坐私人飛機入境同樣會受到限制。

日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐【見下頁】

▲ 據資料顯示，私人飛機在第三季的交易量已回升9%至643架

旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Stu pendousmat、pexels、Miroslav Petrasko