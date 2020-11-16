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高貴注目登場! 中衛口罩 x 微風 限量版動物圖案口罩即將發售

行內熱話 03:48 2020/11/16

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中衛 x 微風動物圖案口罩

台灣中衛口罩一定多 Fans 支持，今次廠方更跟 BREEZEONLINE 合作，推出設計超正的聯乘口罩。
                      
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 CSD x BREEZE 口罩，是採用 Tiffanny Blue x 黑邊設計，口罩本身已十分出色﹔廠方再在口罩上印上典雅的動物圖案，別有一番高貴感覺。這口罩會在 11 月 19 日晚上 8 時 10 分開賣，但未有售價等詳情。但注意此口罩只在台灣網店發售，買家要購買的話，就要自行處理郵寄到香港的問題。

 【其他內容】 【附購買詳情】7 色選擇! 家港 Level 3口罩 獨立包裝減至$50/30個

中衛 x 微風動物圖案口罩

口罩購買連結<<< 11 月19日發售

其他內容】  一盒齊 12 款! Procare HK 聖誕特別版Level 2口罩 獨立包裝售$42盒

中衛 x 微風動物圖案口罩

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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