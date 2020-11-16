高貴注目登場! 中衛口罩 x 微風 限量版動物圖案口罩即將發售

▲ 中衛 x 微風動物圖案口罩

台灣中衛口罩一定多 Fans 支持，今次廠方更跟 BREEZEONLINE 合作，推出設計超正的聯乘口罩。



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今次 CSD x BREEZE 口罩，是採用 Tiffanny Blue x 黑邊設計，口罩本身已十分出色﹔廠方再在口罩上印上典雅的動物圖案，別有一番高貴感覺。這口罩會在 11 月 19 日晚上 8 時 10 分開賣，但未有售價等詳情。但注意此口罩只在台灣網店發售，買家要購買的話，就要自行處理郵寄到香港的問題。

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▲ 中衛 x 微風動物圖案口罩

口罩購買連結<<< 11 月19日發售

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▲ 中衛 x 微風動物圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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