【一盒齊三款】Govek 多個聖誕口罩系列 售$49/盒 附購買網址

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高貴注目登場! 中衛口罩 x 微風 限量版動物圖案口罩即將發售
莎莎表示，正在各門市和網店發售 Govek 聖誕口罩。
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Govek 新推出的聖誕款式口罩，一共有 3 個系列，包括 : 十字繡、紅色聖誕和綠色聖誕口罩。每一個系列的口罩，一盒已有 3 個不同顏色和花紋的口罩，方便用戶襯搭出多個不同造型。
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Govek 聖誕口罩規格
- PFE≥98%
- BFE≥99%
- 三色
- 15個獨立包裝
- 尺寸: 175mm x 95mm
售價: $49/盒
2盒或以上可享 9 折
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟