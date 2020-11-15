一盒齊 12 款! Procare HK 聖誕特別版Level 2口罩 獨立包裝售$42盒

網店 MY K Style 正發售 Procare HK 聖誕特別版口罩。



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店方表示，正發售 Procare HK 聖誕特別版口罩。此聖誕特別版口罩最特別之處是設有 12 款口罩，而且買家購買一盒口罩，已經有齊 12 個聖誕款式。加上是獨立包裝，分享也十分方便。口罩為 Level 2 水平，有 4 種尺寸選擇。售價原為 $49 盒/12 個，現售 $42 盒。

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▲ Procare HK 聖誕特別版Level 2口罩

Procare HK 口罩規格



-4 個尺寸可選

L 成人款：175 x 95 mm

M 小顏款：160 x 85 mm

S 中童款：140 x 90 mm

XS 幼兒款：120 x 85 mm

-PFE ≥ 99%

-BFE ≥ 99%

-Level 2 標準

-內層採用優質親膚布料，觸感柔軟舒適、輕柔透氣

原價:$49

特價:$42

口罩購買連結<<< (留言訂購)

截單日期:11月25日

派貨日期:12月15日之前

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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