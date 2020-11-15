【附購買詳情】7 色選擇! 家港 Level 3口罩 獨立包裝減至$50/30個

家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正發售新的熔噴布濾芯口罩。



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之前家港口罩一直推出納米口罩，今次則推出熔噴布濾芯口罩，一樣是 Level 3 水平。今次發售的口罩顏色，包括 ：冰藍、蘋果綠、中灰、經典綠、櫻花粉紅、薰衣草紫、水母白。現在買一盒熔噴布口罩，更送 3 個納米高防口罩。

▲ 家港 Level 3口罩紫色

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家港口罩規格



-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%

-熔噴布濾芯

-成人 17.5cm x 9.5cm

-香港製造

-30 個/盒，共兩盒60個（獨立包裝，全自動化生產）

原價 ：$70/盒

優惠價：$50/盒

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▲ 家港 Level 3口罩蘋果綠色

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▲ 家港 Level 3口罩櫻花粉紅

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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