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【附購買詳情】7 色選擇! 家港 Level 3口罩 獨立包裝減至$50/30個

行內熱話 02:42 2020/11/15

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家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正發售新的熔噴布濾芯口罩。
                    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

之前家港口罩一直推出納米口罩，今次則推出熔噴布濾芯口罩，一樣是 Level 3 水平。今次發售的口罩顏色，包括 ：冰藍、蘋果綠、中灰、經典綠、櫻花粉紅、薰衣草紫、水母白。現在買一盒熔噴布口罩，更送 3 個納米高防口罩。

家港 Level 3口罩紫色

 【其他內容】 【附購買連結】免費郵局快遞! 福罩 Level 2 口罩買一送一 獨立包裝最平售 $1.17/個  

家港口罩規格

-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3
-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%
-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%
-熔噴布濾芯
-成人 17.5cm x 9.5cm
-香港製造
-30 個/盒，共兩盒60個（獨立包裝，全自動化生產）

原價 ：$70/盒
優惠價：$50/盒

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其他內容】  【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

家港 Level 3口罩蘋果綠色

其他內容】【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

家港 Level 3口罩櫻花粉紅

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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