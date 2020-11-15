最強口罩! SAVEWO 3DMASK Ultra 口罩支援 N95/KF94/Lv3規格 周一正式發售

香港口罩廠 SAVEWO 救世表示，將推出 3DMASK Ultra 口罩。



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廠方表示，3DMASK Ultra 是其至今最強的防護口罩及呼吸器，不採用但 N95/KF94/Lv3 規格，而且因改用了新物料，令口罩形狀更鞏固，不易變形。廠方表示，已事前量產了超過 100 萬，方便用戶更易購買。3DMASK Ultra將於 11 月 16 日星期一下午 6 點開始接受訂購，售價資料亦會同時公布。

▲ SAVEWO 3DMASK Ultra 口罩

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▲ SAVEWO 3DMASK Ultra 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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