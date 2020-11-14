  • 24°C
香港時間 : 20201114日 (六) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息指食肆每枱人數限制收緊至 4 人 酒吧減至2人 對中式食肆影響大

業界頭條 13:57 2020/11/14

分享：

消息指今日香港有 11 人確診，政府專家顧問許樹昌出席電台節目時表示，最近三日一共有 11 宗源頭不明的本地確診，當中更涉及的士司機，要追加密切接觸者的十分囝難，擔心疫情會再爆發，因此香港爆第 4 波的風險存在，要小心應對。
                   
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

此外，消息指政府正研究收緊食肆及酒吧措施，包括:食肆每枱人數限制由現時 6 人減至 4 人，酒吧每枱上限由現時 4 人減至 2 人，關門時間提早至午夜 12時等。新措施料最快下周一實施。 

 【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

如果把食肆每枱人數限制由現時 6 人減至 4 人，相信對中式食肆影響較大，因之前放寬至 6 人時，中式食肆生意皆錄得幾成的升幅。現在收緊的話，營業額無疑無再下跌。

 【其他內容】  【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市
今日
【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市
【空姐變侍應】日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐
今日
【空姐變侍應】日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐
疫情 酒吧 香港 許樹昌

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣