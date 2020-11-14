消息指食肆每枱人數限制收緊至 4 人 酒吧減至2人 對中式食肆影響大

消息指今日香港有 11 人確診，政府專家顧問許樹昌出席電台節目時表示，最近三日一共有 11 宗源頭不明的本地確診，當中更涉及的士司機，要追加密切接觸者的十分囝難，擔心疫情會再爆發，因此香港爆第 4 波的風險存在，要小心應對。



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此外，消息指政府正研究收緊食肆及酒吧措施，包括:食肆每枱人數限制由現時 6 人減至 4 人，酒吧每枱上限由現時 4 人減至 2 人，關門時間提早至午夜 12時等。新措施料最快下周一實施。

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如果把食肆每枱人數限制由現時 6 人減至 4 人，相信對中式食肆影響較大，因之前放寬至 6 人時，中式食肆生意皆錄得幾成的升幅。現在收緊的話，營業額無疑無再下跌。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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