【附購買連結】免費郵局快遞! 福罩 Level 2 口罩買一送一 獨立包裝最平售 $1.17/個

香港口罩廠福罩推出新減價優惠，優惠至 11 月 15 日止。



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所有產品享有免費郵局快遞或郵局自取優惠。如果選擇九龍灣自取的話，買家更可獲贈福罩最新推出的口罩鍊一款。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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