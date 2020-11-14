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【附購買連結】免費郵局快遞! 福罩 Level 2 口罩買一送一 獨立包裝最平售 $1.17/個

行內熱話 03:37 2020/11/14

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香港口罩廠福罩推出新減價優惠，優惠至 11 月 15 日止。
                  
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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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