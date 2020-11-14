【附購買連結】日本輕鬆小熊口罩 10款可愛新設計

日本輕鬆小熊又有新可重用口罩推出，今次一共有 10 款新圖案口罩。



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今次新款式最大的改進，是改用了更輕身和透氣的物料製造。口罩本身擁有銀抗菌層，而且採用 3D 設計，配戴十分舒適。注意此口罩不可單獨使用，需要配合濾芯才可以發揮作用。此口罩本身售 1,980 日元，最遲 12 月中會到貨。口罩為中國製造。

▲ 日本輕鬆小熊口罩

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▲ 之前推出的輕鬆小熊口罩款式

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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