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五種節日花紋! Good Mask 聖誕節特別版口罩即將推出

行內熱話 02:51 2020/11/14

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Good Mask 聖誕節特別版口罩

香港口罩廠 Good Mask 在 Facebook 透露，即將推出聖誕節特別版口罩。
                
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

針對聖誕節，市面也有不少聖誕口罩面世。如果大家想買得安心、高防，選擇香港製的聖誕節特別版口罩是更好選擇。Good Mask 率先展示 5 款聖誕節特別版口罩，口罩設計各具特色。廠方表示，下星期會公布開賣詳細內容。

【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

Good Mask 聖誕節特別版口罩

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其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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