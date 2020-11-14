【空姐變侍應】日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐

新冠肺炎疫情肆虐全球，航空業大受打擊，業界都想各種方法自救。日本航空便把國際線的飛機餐帶到地面，在旗下的餐廳推出。每個餐售價為 1500 日元（約 111 港元），最特別是有見習空中服務員為顧客服務，親自送上飛機餐。



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由於新冠疫情關係，大部份航班都需要停航，加上部份顧客想感受乘飛機旅遊的感覺，所以日航便推出了這個計劃，旗下餐廳例如在成田機附場附件的「DINING PORT 御料鶴」、名古屋中部國際機場的「M's DINING」餐廳，都可享用到國際線經濟艙飛機餐。

▲ 日航飛機餐

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▲ 日航推地面飛機餐

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