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【空姐變侍應】日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐

商管策略 00:56 2020/11/14

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新冠肺炎疫情肆虐全球，航空業大受打擊，業界都想各種方法自救。日本航空便把國際線的飛機餐帶到地面，在旗下的餐廳推出。每個餐售價為 1500 日元（約 111 港元），最特別是有見習空中服務員為顧客服務，親自送上飛機餐。
                
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由於新冠疫情關係，大部份航班都需要停航，加上部份顧客想感受乘飛機旅遊的感覺，所以日航便推出了這個計劃，旗下餐廳例如在成田機附場附件的「DINING PORT 御料鶴」、名古屋中部國際機場的「M's DINING」餐廳，都可享用到國際線經濟艙飛機餐。 

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撰文 : 何兆洋

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