【香港製造】有機濕疹護膚品市場大　兼推消毒噴霧賣本土情懷兼減壓

▲ 有機產品在香港甚有市場。

新冠肺炎肆虐，市民紛紛追求健康生活，健康產品市場愈來愈大，有品牌推出以純植物有機成份製成的濕疹護膚品，以零化學成份招徠，瞄準抗疫健康產品市場，又推出含香港本土文化元素設計的消毒噴霧，增加品牌噱頭。

本來從事投資銀行工作的霍家承（Jonathan），受濕疹困擾多年，見市面產品無法治療其疾病，遂開始研究有機產品，2014 年成立 SOVOS，核心產品為香薰治療產品及有機護膚品，專門針對濕疹患者及孕婦市場。他說：「當時我看了很長時間醫生，但來來去去都是看 2 分鐘診後收類固醇藥膏治療濕疹，完全沒解決我根本的問題。我需要知道的是如何做傷口護理，找出致敏源。」

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霍家承指出有機產品即是各類草本植物，通常採購自澳洲、紐西蘭，但由於植物會受到種植地影響，選材出錯容易白費工夫，要得到好的結果，進口選材是關鍵。由於香港在貿易、醫療都較發達，有較好的土壤製作具科學性的護膚品，現時 SOVOS 推出的濕疹護膚品不單與中醫合作，更通過了國際權威性機構及香港化驗所的檢驗。

▲ Jonathan 指出 SOVOS 在有機產品上有深入研究，效果通過多方驗証。

霍家承解釋：「我們非常注重科研實證，所以近期我們亦跟大學合作，過程參考了大量文獻。雖然有機產品價錢較高，但取而代之沒有化學物質、沒有滲集致敏源，對濕診患者來說更安全。草本植物的治療效果跟類固醇相若，但少了副作用。」

類固醇用得多除了會易變胖外，皮膚會變薄；Jonathan 表示，劑量用錯、時間用錯的話效果更會急降，對濕疹患者來說只是無奈的短期方案。在香港有 8% 成人有濕疹，小朋友甚至多達 2 成，可說市場極為龐大，產品有效而品牌有號召力的話，必定大有可為。

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▲ 白蘭花婆婆的手，加上獅子山的形狀，非常有本土特色。

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霍家承說：「香港人不少病痛來自於壓力和情緒，所以香薰也是公司的核心業務，為了進一步推廣品牌，我們推出白蘭花味的殺菌噴霧，希望透過這種港人的共同味道，在懷緬舊香港的同時可以放鬆減壓。現在有本土特色的產品特別受歡迎，我們希望可以透過這款產品令更多人知道我們公司。」

▲ SOVOS 也有跟本地有機概念店合作，寄賣特色新產品。

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