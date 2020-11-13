【疫市營商】虛擬活動接受程度大大提高　TDC：展覽未來實體虛擬並行

市場對虛擬活動的接受程度已較 1 年前大大提升。香港貿易發展局副總裁周啟良指出，早前舉辦的網上研討會的參與人數，比實體會議更多，強調網上活動能接觸更多新市場與買家，就算日後疫情改善，也會雙軌並行同時舉辦實體與虛擬展覽，並預計最快明年 3 月起才能復辦貿易展覽會。

貿發局早前更新「貿發網採購」平台功能，並設後台系統，讓供應商分析與了解買家的表現，管理好供應鏈。周啟良表示，該平台新增了信用制度，企業可以即時了解供應商以往的表現，提供落單信心。

疫情影響展期 貿發局合併6大展覽11月搬網上舉行【見下頁】

▲ 香港貿易發展局副總裁周啟良。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬 【見下頁】

周啟良透露，平台在 10 月頭初步推出後，已有禮品企業藉此每天收到 20 至 30 宗，包括來自中東等新興市場，更 3 次接下來自美國的定單。

他又提醒，供應商要了解不同地方的通關需要，也要留意數目較少的定單已成為新趨勢，企業更可參與由貿發局推出的「數碼學堂」，了解投入數碼營銷的內容、科技與技巧。

課程轉網上・展覽VR增值 微縮模型工作室疫轉型求存【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】