【疫市營商】創業開咖啡店最平兼就手？先處理源頭：配好咖啡豆

新冠肺炎肆虐，租金下調，不少人躍躍欲試做老闆，其中又以開咖啡店最熱門，但很多人貿然開店，卻不處理最關鍵環節：咖啡豆，隨時栽在這環節開店失敗。有咖啡資深從業者瞄準市場擴展業務，現時為 20 間咖啡店供應咖啡豆，供貨月達 2 噸。

STUDIO CAFFEINE 創立於 2014 年，分別在佐敦、大坑、火炭各有分店。創辦人 Brian Tang 說：「我們的核心業務之一是批發和咖啡豆烘焙，亦即俗稱『炒豆』，我們提供 10 個產區包括亞洲、非洲、南美等地咖啡豆，混合不同咖啡豆，味道可說千變萬化。」

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▲ 混入不同產地的咖啡豆，味道可以千變萬化。

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近年咖啡店雨後春筍般冒出，僅深水埗便有 30 至 40 間咖啡店開業，尖沙咀租金較高也有 10 間新咖啡店開業；連商場都開始引入小型精品咖啡店，中環商廈也有小店進駐。

Brian 指出，咖啡店 5 年前便已爆發性增長，但 2020 年特別多，相信與咖啡店的開業門檻低有關，說：「就算是門外漢，購入配好的咖啡豆也一樣能做到美味咖啡，我們有 6 款咖啡配方針對相關市場；我們亦接受定製，畢竟咖啡店要打響名氣，與店舖契合的特色咖啡絕不可少。根據需要，我們會為客戶度身訂造適合其風格的咖啡，無論甜度、果酸味、烘培深淺都可以控制。例如想要日式風味的話，甜度就高一點；店舖會提供手沖、虹吸咖啡，我們也有相宜咖啡豆。」

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▲ 香港的咖啡店近期爆發性增長。

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有風格的咖啡店當然不會標榜自己的招牌咖啡是採用其他公司的咖啡豆，所以 STUDIO CAFFEINE 的訂製業務是保密的。 Brian 透露，公司現時為 20 間咖啡店供貨，每個月要炒近 2 噸豆。他坦言，咖啡有非常深的學問，要得到優質貨源殊不容易，且自家炒豆成本非常高，STUDIO CAFFEINE 就剛好能夠解決相關痛點。

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