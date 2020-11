創業奇情之「空姐的天空」

在社交平台上。

「Hi, my name is Michelle from Hong Kong!日後我唔可以再用空中服務員身份講:『好高興喺航班上與您見面,期待為你帶嚟一次舒適愉快的旅程!』不過,我仍然希望各位日後旅途愉快。各位乘客,thank you for the flight!」

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

空中服務員 Michelle 在社交媒體刊登了離職消息,過去數周不斷有朋友慕名而來,借助她過往空姐的身份尋求合作。當中有金融保險業、也有地產代理,甚至口罩工業;最特別的是一間魚菜共生的公司負責人邀請 Michelle 賣魚,令她哭笑不得。新冠肺炎疫情影響航空業界,她和幾位空姐好姊妹年初已經為前路密謀打算。

與 Michelle 同期入職的 Angelina 曾應徵某中環公司的兼職行政助理,她工作不久見公司邀請了大批記者,然後那位如小丑般的老闆堆滿笑容說:「空姐無工開,我為她們提供多一門出路。」他指着 Angelina 並說要求這班空姐必須對金融及成就感到貪婪,更要願意接受他每星期 1 晚的專業訓練,並持續 3 個月。這小丑老闆的說話引起全場嘩然,Angelina 感覺被人用作宣傳工具,翌日決定辭職不幹。

國泰裁員近5900人・港龍停運 人事顧問:航空業就業前景暗淡員工可轉職客服公關【見下頁】

另一位樣貌標緻的空中小姐 Jocelyn,報名參加模特兒培訓課程,她在一次外出攝影中被攝影發燒友團團圍住,更有龍友胡亂指她五官及身體部位僭建,令她非常氣憤。「空姐長時間在空中飛行,一定係貨真價實。」Jocelyn 與兩位好姊妹茶敘時淘氣的說,眾人哈哈大笑;不過她雖然喜歡拍攝,但卻害怕面對大批群眾。

創業奇情之「創業無間道」【見下頁】

Michelle 在 3 年前已經開始經營代購,透過 Facebook 和 Instagram 等社交平台吸引客源,替客戶在世界各地搜羅心頭好;喜愛繪畫的她前年更成立了藝術者社群網站,分享創作同時販賣商品,可以說是有經驗的網上營銷專家。Michelle 間中會打趣地說:「網上購物加唱歌跳舞有無得搞?」好友便會說:「無得搞。」大家也清楚航空服務員工作不定時,無法專心做好一門生意。

「最壞的時候也是最好的時候!」Michelle 向兩位好姊妹 Angelina 和 Joycelyn 提出現時可能是最佳的創業時機,而空姐的身份不應該被他人用作消費。她們看準了網購的新潮流,順應時勢成立了 KOL 直播帶貨新公司。

時裝業疫情下加速數碼轉型 網紅KOL帶貨・消費者品牌直接互動【見下頁】

如果有一日你見到三位嬌滴滴女子在網上直播賣魚賣菜,不要大驚小怪,她們可能是曾經在空中為你服務的空中小姐,現已搖身一變為非常貼地、多才多藝的意見領袖,透過雲端為大家繼續服務。

以上內容純屬作者個人意見,並不代表本網立場。

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

Photo:Bas Bogers、Niklas Morberg@Flickr