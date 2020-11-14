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【疫市營商】餐廳倒閉洗碗機租賃公司血本無歸　拓食肆消毒業務救市

商管策略 14:05 2020/11/14

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眼見租金回落引來一批雄心壯志創業，可惜新冠肺炎疫情反覆，不少餐廳無以為繼損手離場，卻苦了租借洗碗機公司，器材在餐廳結業時被當成廢鐵回收，血本無歸。

CTE Group 成立接近 20 年，主要業務是租洗地氈，後來提供租借洗碗機等一條龍餐飲營運支援服務。該公司業務及會計經理陳思蓓說：「我們承包滅蟲，餐廳清潔類等業務。租借洗碗機就好像公司租借影印機一樣，對中小型餐廳來說，月租洗碗機比洗碗工場更有效率，雖然工場會承包店舖餐具，但在清潔程度和運輸上都有限制，餐廳有自己的洗碗機的話，也不用聘用洗碗姐姐，任何員工都能快捷簡單洗碗。」

低成本數碼轉型　港產POS解決中小零售業痛點見下頁

洗碗機月租價大約港幣 4,000 元左右， CTE 收到定單後便會向工廠落單製造洗碗機，租戶累積租金超出洗碗機造價，CTE 便能開始賺錢，變相承擔了餐廳買洗碗機的風險。可惜這年餐廳結業潮浪接浪，陳思蓓嘆：「有些數一直收不回，有些餐廳結業時會清場，直接將洗碗機丟掉，又遇過新開業餐廳突然維持不到，沒有通知下就直接結業，更有些開了幾個月便突然倒閉，我們的洗碗機渣都無。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

CTE 推出的抗疫自助組合亦大受歡迎。

食肆生意轉佳洗碗工場未受惠　「捱打」狀態推優惠自救見下頁

陳思蓓透露，今年 CTE 生意跌近 2 成 ，惟近期開始有餐廳陸續啟業，市道仍在回復，生意依然有潛力，希望趁市況回暖加強推廣，增加品牌知名度。

近年愈來愈多人注重衛生，CTE 亦有提供餐廳消毒清潔服務。陳思蓓說：「有些餐廳廚師確診（新冠肺炎）的話，便要全場毒，700 平方呎餐廳進行全場消毒霧化消毒約要港幣 ３,000 元。當然，沒有確診者，我們也可提供洗廚房服務，現在這個業務也開始多人查了。」她相信公司發展前景一片光明 。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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