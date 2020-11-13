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【移民商機】打工定創業好？透視港人移民加拿大適合發展行業

業界頭條 16:46 2020/11/13

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加拿大剛宣布，因應中國在香港實施《港區國安法》，將推出新的移民政策。當中過去 5 年大專畢業的香港年輕人可申請在當地工作，最長 3 年，甚至可申請永久居留，新措施將於 2021 年生效。港人移民外國，創業可能是個選擇之一，而加拿大也有不少行業適合港人創業。

（1）便利店/小型超市

加拿大便利店的經營方式一般是採用加盟形式，如港人熟悉的 7-Eleven、Hasty Market 等，這樣可免去廣告宣傳、訂貨和送貨等麻煩，讓老闆可以專注於經營管理。當然加盟品牌是需要付管理費，並且總公司會在商品上賺取差價。便利店的好處是管理比較簡單，只要選對位置即可。不好的地方就是要看守店舖，因為加拿大的工資較高，招聘人手會令開支增加，因此大部分老闆都會自己看守店舖以節省開支。

醫護・IT工種需求大 移民加國查詢增3成顧問公司應接不暇見下頁

便利店的好處是管理比較簡單，只要選對位置即可

（2）進出口貿易

加拿大國內有很多特產，如冰酒、農產品、化妝品等，這些產品一直受香港消費者追捧。加拿大政府亦看重進出口業，他們希望將加拿大的產品銷售到海外，同時投資一間進出口貿易公司成本要比其他生意低，主要成本來源是倉存和存貨。創業人士如果本地在香港已經有比較成熟的銷售渠道，而且能聯繫加拿大的廠家，這種生意的利潤會比較可觀。

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（3） 汽車美容及維修

加拿大的汽車數量非常多，基本上每個家庭至少擁有 1 輛車。當地汽車維修行業一年至少有兩次的「換軚」潮，大部分車在冬季來臨前都會換上雪地用輪胎，到了夏季就會換上四季胎。但現實情況是市面上提供汽車維修和美容服務的商家太少，如果去 Costco 或 Canadian Tire 這些大型店舖換輪胎，基本上每次都要提早 1 個月預約。加拿大對汽車維修業務的需求同樣大，如果港人有汽車維修相關知識和技能，這個行業不失為創業的好選擇。

加拿大對汽車維修業務的需求同樣大，如果港人有汽車維修相關知識和技能，這個行業不失為創業的好選擇

投資日本有前景？ 物業代理：創業好過香港還可申請移居見下頁

如果不想創業，加拿大也有不少行業出現人才短缺。當地政府設立的國家職業分類系統（National Occupational Classification；NOC），將不同職業分成不同等級分類。據 2020 年 9 月的數字顯示，經理級別工種在加拿大的需求最大，如餐廳經理、礦場經理及漁船船長。

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Photo：pexels、WordPress、Mariano Mantel

撰文 : 廖淑瑩

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