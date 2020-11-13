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韓國 FILTSON 型格圖案KF94口罩 屈臣氏 63 折發售

行內熱話 19:55 2020/11/13

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 屈臣氏不時也推出 FILTSON KF94 口罩優惠，今次減價的更是新推出的圖案款。
               
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，FILTSON 新推出的 KF94 口罩，印有型格圖案，包括:格仔、千鳥和牛仔款已到貨，售價本為 $360/20個，現在特價 $225，即約以 63 折發售。口罩在部分屈臣氏門市和官方網店有售。

【其他內容】 【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

FILTSON KF94圖案口罩

口罩購買連結<<< 

其他內容】  【一盒齊色】TL Mask Level 3 彩虹口罩 最平售 $37.5/30個 仲有包郵優惠 【附優惠詳情】

其他內容】 【附購買詳情】3M 醫用口罩重現江湖! 泰國製造售 $70/50個起 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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