韓國 FILTSON 型格圖案KF94口罩 屈臣氏 63 折發售

屈臣氏不時也推出 FILTSON KF94 口罩優惠，今次減價的更是新推出的圖案款。



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店方指，FILTSON 新推出的 KF94 口罩，印有型格圖案，包括:格仔、千鳥和牛仔款已到貨，售價本為 $360/20個，現在特價 $225，即約以 63 折發售。口罩在部分屈臣氏門市和官方網店有售。

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▲ FILTSON KF94圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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