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【疫市營商】政府工程需求大  門類五金貿易商推一站式服務搶市場

商管策略 09:05 2020/11/16

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AUB LTD 承接各類門類五金，包括各類防撞門。

新冠肺炎肆虐，疫情致百業蕭條，但基建相關行業似乎無受太大影響，工程依然長做長有，尤其政府工程一個接一個。有貿易公司成功轉型，拓展安裝閘門兼售後服務，以一站式服務在疫市裏站得住腳。

AUB LTD 業務總經理江俊豪說：「我們公司的前身是做地鐵月台幕門的，後來公司重組，業務核心轉以貿易為主。代理一些歐洲著名品牌的門類五金。」

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著名品牌的高速鐵閘可以開合 25 萬次，比相機快門還要多。

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AUB 現時共有大約 50 名員工，為了應對工程和貿易業務需要，公司在疫市裏仍在招兵買馬。江俊豪表示，香港近年會繼續有多項基建上馬，市場潛力非常大，為了能在政府投標裏中標，軟硬實力都不能落下，公司能否提供高水平設備會是箇中關鍵。

江俊豪指出某些歐洲著名品牌除了有歐聯認證能作出 25 萬次開合外，更願意為一道電子閘門提供 10 年保養，可想而知他們對自家品牌的堅固、耐用有多強的信心。要代理這些著名品牌，除了公司要有承接足夠貨量的能力，亦要通過歐洲公司的考核，包括有否足夠的行業經驗，承接過多少項目，人力資源是否充足等等等。

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AUB 承接了各類的政府閘門。

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AUB 曾承接過機場、政府總部、西九龍高鐵站、科學園、地鐵等地各式門類工程，如：防爆、防彈的安全門，江俊豪解釋：「以前我們的角色類似於供應商，以賣貨品、物料為主，但現在我們加入一站式服務，會為客戶提供安裝和售後服務，希望能夠增加客戶黏性。而業績亦証明了相關的決定是正確的，在疫市裏的確需要走多一步。我們的團隊非常年輕，為了對抗逆境，他們亦比之前更主動地向客戶接洽，尋求更多機會。」

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撰文 : 陳文政

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