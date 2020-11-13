【管理Tips】職場口沒遮攔易惹禍？8句口頭禪隨時激嬲全公司

「我只係想表達我嘅諗法」、「我地以前都係咁做」，當會議上有同事或主管說出這些話，你便知道接下來將進入「講故」時間，或者變成情緒化討論，令大家無法進入原本要討論的事項。

商業教練 Joe Curcillo 認為，這些沒意義的老派語句和口頭禪，只會惹惱同事、主管及客戶，因此他整理出 24 句在達成目的與共識前，沒有幫助的「廢話」。以下精選其中 8 句，打工仔在職場上不應輕易在會議或協商場合的說話，讓自己成為同事眼中的「豬隊友」或者公敵：

（1） 我個人覺得／這只是我的看法……

由你口中說出來的話，當然代表你的看法，加入這些贅詞，通常是想隱藏尖銳的情緒或說詞，或希望大家不要太針對你。但處於要下決定的場合時，卻亦暗示他人不需太在意你的想法。如果你真的有意見想說，請用「我」開頭，直接表達意見，不用轉彎抹角。

（2） 我希望／我會盡力……

說出這句話之後，表示你已經準備放棄，才會下意識要對方別抱有太大期望。至於更好的講法應先表明立場：「我願意做這件事情」，以免還未開始工作就被對方質疑能力。

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▲ 很多人被質疑時，就急著為自己「洗清嫌疑」，將不是我做的、不是我的錯掛在嘴邊

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（3） 這不是我的錯！

很多人被質疑時便急著為自己洗清嫌疑，把「不是我做的」、「不是我的錯」掛在嘴邊。但這時會令討論會走向辯解，或乾脆找另一個人做代罪羔羊，卻無法解決任何事情。

（4） 這是我的錯……

反過來說，一出現問題時就急於承擔責任，同事也不一定會為你拍手叫好，還可能引起他人誤會。例如主管覺得你是在諷刺他，藉由故意委曲求全，實則暗示他領導無方。面對錯誤最好的方式，是大家開誠布公討論解決方式，而不是花時間尋找戰犯。

（5） 我們這邊都是這樣做……

這是提出新想法時最常出現的老派語句。說出這句話，即代表你拒絕嘗試或聆聽他人的建議，成為別人口中不憧懂變通的「老人」。

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▲ 現時很多會議轉為網上形式，可是很多人喜歡說「我們碰面的時候再談。」但其他與會者認為，這句話的潛台詞就是「其他人不在的時候我們再說」，容易令他人對你留下壞印象

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（6） 這無必要再做新的吧！

人力不足、預算不夠，乍看之下都是為團隊或公司著想，但明眼人能識破，說這話的人只是懶惰或怕麻煩，不想負擔額外責任。

（7） 這樣做沒有意義……

喜歡說這句話的人，是對話的終結者，可能想暗示別人的想法很愚蠢，或自己根本聽不懂，又不敢說出口；更好的說法是針對不明白的地方提出問題，才能令對於繼續進行。

（8）我們會議後再談……

現時很多會議轉為網上形式，可是很多人喜歡說「我們碰面的時候再談。」但其他與會者認為，這句話的潛台詞就是：「其他人不在的時候我們再說」，容易令他人對你留下壞印象。

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Photo：pexels、Jordan Johnson