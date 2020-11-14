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【疫市營商】加速轉型企業開支不跌反升 Lenovo：電腦銷情繼續向好

數碼轉型 18:10 2020/11/14

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Lenovo 積極推進服務部門，強調由硬件到方案都可以服務形式提供。該公司亞太區總裁黃建恆相信，Lenovo 是現時可領導市場，能提供最全面配套的技術商。因為公司由電腦、軟件、智能手機、伺服器等各資訊科技方案都可向客戶提供，有信心在「即服務（As-a-Service）」形式的業務成功。

黃建恆指出，在新冠肺炎疫情下， Lenovo 在亞太區個人電腦業務表現理想，流動電話業務亦見上升；客戶要求協助克服疫情挑戰，以他接觸過的企業領導層卻不是要減省開支，反而是要適當投資，應付市場需求或轉型。

低成本數碼轉型　港產POS解決中小零售業痛點見下頁

黃建恆看好疫後區內電腦銷情。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無 難度見下頁

服務對資訊科技供應商是重要一環。黃建恆表示， Lenovo 會協同渠道夥伴向企業提供方案，如會跟行業顧問專家合作，為特定行業提供服務。他透露，跟亞太區某食物送遞公司合作，利用平板電腦幫助中小企餐廳學習新系統。

電腦銷情因新冠肺炎疫情向好，黃建恆認為這個情況會持續，因為企業看到轉型需要，亦明白到科技的重要性，可算是加速了數碼轉型。不過他認為，現時 Lenovo 面對的挑戰是供應物流，因為客戶需求增加，而傳統的供應鏈供貨是 12 個月至 18 個月的預算。

長期用Zoom上堂開會電腦搶手　翻新機收入疫市增逾 3 成見下頁

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撰文 : 彭振濠

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