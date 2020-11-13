【SME學堂】靠「百億補貼」才有盈利？拼多多薄利多銷成致勝關鍵

阿里巴巴勁敵之一拼多多公布今年第 3 季業績，收入為 142.09 億元人民幣（約港幣 166.4 億元），按年升 89%，非美國通用會計準則（NON-GAAP）更首次錄得淨利潤為 4.664 億元人民幣（約港幣 5.46 億元）。拼多多憑著「百億補貼」迎來首季盈利，未來計劃進軍農產品市場，公司最初採用薄利多銷策略受不少用戶歡迎。

以「3億人都在用的App」作為宣傳點的拼多多，在第 3 季單季增加了 4,810 萬名活躍買家，1 年內增長近 1.95 億。截至 9 月底，平台年度活躍買家數達7.313 億，較去年同期上升 36%。平台截至 9 月底 12 個月的交易額（GMV）達 1.46 萬億元人民幣，較去年同期增加73%。

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▲ 阿里巴巴旗下的淘寶天貓，截止今年3月底12個月的GMV為6.589萬億元人民幣

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至於阿里巴巴旗下的淘寶天貓，截止今年 3 月底 12 個月的 GMV 為 6.589 萬億元人民幣。相比同業一哥的淘寶系電商，拼多多目前的 GMV 相當於其約 1/5。

中國消費者投入大量資源推廣 新業務或成「燒錢」行為

雖然拼多多的賺錢速度驚人，但其實該公司的「百億補貼」從未停止，代表無法降低開支。公司在第 3 季度的銷售與市場推廣費用約 101 億元人民幣，同比增長 46%。拼多多買菜業務也在「燒錢」。

拼多多早年看準社群商機，跟騰訊合作，受惠於後者《微信》應用程式在中國的普及率及流動支付的便利性，消費者可在《微信》跟朋友分享商品、團購，用戶甚至毋須另外下載 app，即可透過微信支付直接在微信上完成購買流程。

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▲ 拼多多未來計劃進軍農產品市場

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此外，新冠肺炎疫情促進網上購物業務，拼多多靠著長期以來薄利多銷的策略，加上主打民生百貨市場，價格比其他平台低，因此在疫情期間成為不少顧客的首選。

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Photo：Mashdigi、pexels